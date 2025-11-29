Sarri | I 5 mesi più difficili della carriera Vorrei chiudere alla Lazio e vi dico come…

Il tecnico biancoceleste si è raccontato a Storie di Serie A su Dazn: "Mi diverto ancora, e con due o tre innesti possiamo essere competitivi a livello più alto. L'esordio più bello a Napoli, quel calcio era straordinario. Allegri? Visioni diverse diverse di calcio, ma c'è stima". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sarri: "I 5 mesi più difficili della carriera. Vorrei chiudere alla Lazio, e vi dico come…"

