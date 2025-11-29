Santa Margherita Ligure polemiche sulla chiusura della scuola a San Lorenzo della Costa gravi carenze
Dal primo dicembre i 24 bimbi di asilo ed elementari saranno trasferiti in altri istituti per motivi di sicurezza. Ma c'è chi teme una speculazione edilizia Dal primo di dicembre sarà chiusa la scuola di San Lorenzo della Costa a Santa Margherita Ligure: l’immobile di via Torre San Gioacchino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
