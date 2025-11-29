Sanremo 2026 i possibili big del festival in anteprima

anticipazioni sul cast di sanremo 2026 in attesa dell'annuncio ufficiale. Si avvicina il momento tanto atteso per l' annuncio dei partecipanti alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Con grande attesa si susseguono le speculazioni su quali nomi comporranno il cast, mentre il direttore artistico Carlo Conti si prepara a svelare la lista definitiva. L'introduzione di nuovi possibili protagonisti e il rinnovo del cast alimentano la curiosità degli appassionati, pronti a scoprire le scelte che animeranno la manifestazione musicale più prestigiosa d'Italia. scadenze e criteri di selezione dei partecipanti.

