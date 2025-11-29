Sanità piemontese l’anticorruzione lasciata senza personale | sovrapposizioni di competenze e ritardi
E dire che di lavoro ce ne sarebbe molto. Tra i nuovi ospedali da costruire, buchi nei bilanci, medici a cavallo tra settore pubblico e il privato, inchieste varie e via discorrendo, l'ufficio della responsabile del settore "Anticorruzione e vigilanza sui contratti e sulle strutture pubbliche e private" della Direzione Sanità della Regione Piemonte dovrebbe essere impegnatissimo a trovare buone pratiche per prevenire corruzione e sprechi. Invece la dirigente Laura Benente, nominata da sei mesi, è ancora sola: "Non sono mai state attribuite risorse di personale a questa struttura", ha detto lei lunedì 17 novembre, nel corso di un'audizione della commissione Legalità del consiglio regionale, per poi aggiungere che "il settore non sta in piedi da solo o, meglio, solo con il dirigente".
