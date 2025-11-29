Sanità | anticipata all' 11 dicembre la visita dermatologica inizialmente fissata a giugno 2030
Lieto fine, che però non cancella l'amarezza e i tanti dubbi sull'efficienza del sistema, per la vicenda del paziente valtellinese che deve sottoporsi a una visita dermatologica e aveva visto fissare il suo appuntamento a giugno 2030.L'anticipoDopo il risalto mediatico e, soprattutto, le lettere. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Approfondisci con queste news
La decisione del direttore sanitario dell’Asrem formalizzata con una lettera ai vertici dell’Asrem con la quale esercita il diritto di recesso anticipato dal contratto - facebook.com Vai su Facebook
#Influenza in anticipo in Europa: l’Oms richiama alla massima vigilanza. Cresce la circolazione simultanea di influenza, #Covid e RSV. E poi l’appello: “Vaccino resta difesa più efficace” #Sanità quotidianosanita.it/scienza-e-farm… Vai su X
Le previsioni meteo a Napoli e in Campania di mercoledì 11 dicembre: -2 gradi a Benevento - Piogge assenti per tutto l'arco della giornata solo nel Sannio, dove però si raggiungerà una temperatura minima di - Scrive ilmattino.it