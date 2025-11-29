Sanità | anticipata all' 11 dicembre la visita dermatologica inizialmente fissata a giugno 2030

Lieto fine, che però non cancella l'amarezza e i tanti dubbi sull'efficienza del sistema, per la vicenda del paziente valtellinese che deve sottoporsi a una visita dermatologica e aveva visto fissare il suo appuntamento a giugno 2030.L'anticipoDopo il risalto mediatico e, soprattutto, le lettere. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

