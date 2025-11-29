Sandokan sta per ritornare in grande spolvero sulla Rai ma voi conoscete la storia del romanzo e del suo autore?

Wired.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Tigre di Mompracem rispunta sui nostri schermi il 1°dicembre in una nuova e modernissima produzione. Facciamo un passo indietro per ripercorrerne il mito (letterario e televisivo). 🔗 Leggi su Wired.it

sandokan sta per ritornare in grande spolvero sulla rai ma voi conoscete la storia del romanzo e del suo autore

© Wired.it - Sandokan sta per ritornare in grande spolvero sulla Rai, ma voi conoscete la storia del romanzo e del suo autore?

Approfondisci con queste news

Il ritorno di Yanez, l'amico di Sandokan che è un po' nostro specchio - Il grande ritorno di Sandokan", propone la rilettura del classico di Salgari attraverso un cambio di prospettiva. Come scrive tg24.sky.it

Palinsesti Rai Autunno 2025: il grande ritorno di Benigni con il monologo su San Pietro, la vicenda Barbara D’Urso e l’atteso debutto di Sandokan con Can Yaman - La Rai si prepara a un autunno ricco di novità, con grandi ritorni e titoli attesissimi che promettono di catturare l’attenzione del pubblico. Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Sandokan Sta Ritornare Grande