Sandokan sta per ritornare in grande spolvero sulla Rai ma voi conoscete la storia del romanzo e del suo autore?
La Tigre di Mompracem rispunta sui nostri schermi il 1°dicembre in una nuova e modernissima produzione. Facciamo un passo indietro per ripercorrerne il mito (letterario e televisivo). 🔗 Leggi su Wired.it
Approfondisci con queste news
Dalle serie tratte da Anne Rice al ritorno di “Fallout” e “Sandokan”: tutte le serie TV in uscita a dicembre 2025 da non perdere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Sky. - facebook.com Vai su Facebook
Il ritorno di Sandokan riparte dalla Calabria #CanYaman #Sandokan Vai su X
Il ritorno di Yanez, l'amico di Sandokan che è un po' nostro specchio - Il grande ritorno di Sandokan", propone la rilettura del classico di Salgari attraverso un cambio di prospettiva. Come scrive tg24.sky.it
Palinsesti Rai Autunno 2025: il grande ritorno di Benigni con il monologo su San Pietro, la vicenda Barbara D’Urso e l’atteso debutto di Sandokan con Can Yaman - La Rai si prepara a un autunno ricco di novità, con grandi ritorni e titoli attesissimi che promettono di catturare l’attenzione del pubblico. Lo riporta leggo.it