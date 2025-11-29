san prisco i commercianti accendono il natale in via stellato

Tempo di lettura: 2 minuti I commercianti di San Prisco ‘accendono’ il Natale in via Stellato. Una delle strade più gettonate della città, snodo di collegamento tra i Comuni di Caserta e Santa Maria Capua Vetere e anche quella che conta il maggior numero di attività commerciali, è stata illuminata a festa con addobbi e luci natalizie che conferiscono all’arteria un ulteriore motivo di attrazione in vista delle prossime festività. L’iniziativa, realizzata con il contributo di Confcommercio e degli esercenti associati, consentirà infatti a cittadini e visitatori di immergersi a pieno nello spirito natalizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

