San Leonardo piazza Ghiaia viale Mentana e piazzale della Pace considerate zone a rischio | nuova ordinanza di divieto di stazionamento
Aggressioni, violenza, minacce. E ancora: risse, furti, spaccio. San Leonardo, pizza Ghiaia, viale Mentana e piazzale della Pace sono sempre considerate zone a rischio. Così, il Prefetto di Parma Antonio Garufi ha adottato una nuova ordinanza di divieto di stazionamento per tutti quelli che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
