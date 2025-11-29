San Giovanni a Teduccio in fuga dai carabinieri | 3 minori trovati con bastoni e coltelli

Durante la fuga per le strade di San Giovanni a Teduccio, i passeggeri hanno gettato un bastone telescopico e un coltello a serramanico. E’ notte, siamo a San Giovanni a Teduccio e i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli stanno percorrendo via delle Repubbliche marinare; la lunga arteria stradale che attraversa Barra e il rione . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - San Giovanni a Teduccio, in fuga dai carabinieri: 3 minori trovati con bastoni e coltelli

