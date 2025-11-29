San Cono aggredisce a colpi di forbici da potatura l’ex genero | 62enne denunciato

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro in strada e intervento dei Carabinieri. A San Cono un acceso diverbio tra un uomo e il suo ex genero è degenerato in un episodio di violenza che ha portato alla denuncia di un 62enne, ritenuto responsabile – sulla base degli indizi raccolti e da verificare in sede giudiziaria – di minacce e lesioni personali aggravate. La denuncia è stata formalizzata dai Carabinieri della Stazione di San Cono, con il supporto dei colleghi di San Michele di Ganzaria. La chiamata d’emergenza. Intorno alle 20:15, la centrale operativa della Compagnia di Caltagirone ha inviato una pattuglia dopo la segnalazione telefonica di una lite tra due persone. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

