Sampdoria, Gregucci parla alla vigilia della sfida contro lo Spezia. Le parole del tecnico dei doriani in conferenza stampa. Le dichiarazioni Conferenza stampa di vigilia per Angelo Gregucci. Le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria in vista della sfida contro lo Spezia. SPEZIA CONTESTATO- «Noi conosciamo perfettamente queste condizioni. Viviamo con la Digos da un anno e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sampdoria, Gregucci in conferenza stampa: «Riccio sta recuperando. Sappiamo le difficoltà della sfida contro lo Spezia»

