Salute delle donne e percorsi clinici personalizzati | 7 ospedali premiati in Toscana
Firenze, 29 novembre 2025 – È una certificazione di qualità che dà risalto all’impegno delle direzioni e degli operatori sanitari dei singoli presidi ospedalieri. Sono i Bollini Rosa che la Fondazione Onda ETS ha consegnato, per il biennio 2026-2027, durante la cerimonia svolta nei giorni scorsi al Ministero della Salute, a Roma. L’AziendaUsl Toscana centro ottiene sette riconoscimenti e conferma un lavoro continuo sui servizi dedicati alla salute delle donne e sui percorsi clinici che tengono conto delle differenze di genere. Un impegno che riguarda sia le aree specialistiche più legate alla salute femminile, sia quelle patologie che coinvolgono tutti, ma che richiedono modalità di cura calibrate in modo diverso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
