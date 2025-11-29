Salto con gli sci | cancellata e riprogrammata la qualificazione femminile a Falun
Niente salto con gli sci a Falun quest’oggi. Sarà domani mattina che terminerà la settimana di Coppa del Mondo femminile 2025-2026 prevista al Lugnet, la sede degli eventi che si sono susseguiti lungo l’intera settimana. Il troppo vento ha obbligato l’organizzazione prima a rinviare la già serale qualificazione, e di conseguenza anche il salto di allenamento. Si è andati avanti fino a cercare la soluzione di far disputare tutto a partire dalle 20:00, ma le condizioni ventose non hanno consentito di procedere in sicurezza ad alcunché. La decisione, perciò, è stata di riprogrammare tutto. Innanzitutto, domani mattina le saltatrici andranno sul trampolino dalle 8:00 per il salto di allenamento. 🔗 Leggi su Oasport.it
