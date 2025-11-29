Saldapress ha appena annunciato l’arrivo del nuovo titolo della sua collana ‘Universal Monster’, dedicato questa volta alla Mummia. Ecco il comunicato stampa: Universal Monsters: La mummia è il nuovo titolo della prestigiosa collana dedicata ai mostri classici nata dalla collaborazione tra Skybound e Universal, e portata in Italia da SaldaPress. Scritto e disegnato da Faith Erin Hicks, vincitrice dell’Eisner Award, il volume rilegge sapientemente la creatura resa celebre dal film del 1932 con Boris Karloff, restituendole un’aura di tragica bellezza e terrore senza tempo. Un’ombra antica torna a sollevarsi dalle sabbie del tempo: protagonista della storia è la giovane Helen Grosvenor, segnata fin dall’infanzia da un incontro inspiegabile e inquietante. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Saldapress presenta ‘Universal Monster: La Mummia’