Salario minimo | Bombardieri Uil ' favorevoli ma non è l' unica soluzione'

Iltempo.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montepulciano, 29 nov. (Adnkronos) - "Siamo favorevoli al salario minimo, ma non può essere l'unica soluzione per il tema lavoro. Non basta, perché il tema del salario è più largo, mette in discussione l'essenza stessa dei diritti". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, all'incontro Costruire l'alternativa, in corso a Montepulciano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

