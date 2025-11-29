Salario minimo | Bombardieri Uil ' favorevoli ma non è l' unica soluzione'
Montepulciano, 29 nov. (Adnkronos) - "Siamo favorevoli al salario minimo, ma non può essere l'unica soluzione per il tema lavoro. Non basta, perché il tema del salario è più largo, mette in discussione l'essenza stessa dei diritti". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, all'incontro Costruire l'alternativa, in corso a Montepulciano. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Il corteo del sindacalismo di base contro economia di Guerra e le politiche economiche del governo. Tra le richeiste: salario minimo a 2mila euro, il ripristino della scala mobile per il recupero dell'inflazione, investimnti in Sanità e istruzione. - facebook.com Vai su Facebook
Ecco le politiche del Governo Meloni per i giovani. No al salario minimo, no alle agevolazioni sulla prima casa, no al rientro dei cervelli in fuga. Sì alla leva militare. Vai su X
Salario minimo: Bombardieri (Uil), 'favorevoli ma non è l'unica soluzione' - "Siamo favorevoli al salario minimo, ma non può essere l'unica soluzione per il tema lavoro. Secondo iltempo.it
Salario minimo in campo largo - L’accordo politico sul salario minimo a nove euro tra le opposizioni parlamentari (Pd, Cinque Stelle, Azione e Verdi- Si legge su ilmanifesto.it
Salari, Bombardieri: "La strada da seguire è il rinnovo dei contratti" - "Recuperare il potere di acquisto attraverso i salari. la7.it scrive