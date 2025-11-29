Sabato 29 Novembre Live Rai Sport | Sci Alpino Copper Mountain PallavoloCalcio a 5 HTLS Serie B

Digital-news.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del weekend, Sabato 29 Novembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle. 🔗 Leggi su Digital-news.it

sabato 29 novembre live rai sport sci alpino copper mountain pallavolocalcio a 5 htls serie b

© Digital-news.it - Sabato 29 Novembre Live Rai Sport: Sci Alpino Copper Mountain, Pallavolo,Calcio a 5, HTLS Serie B

Argomenti simili trattati di recente

A che ora gli sport invernali oggi: orari 29 novembre, calendario gare, tv, streaming - La Coppa del Mondo di sci alpino propone il gigante femminile di Copper ... oasport.it scrive

sabato 29 novembre liveProgrammi TV sabato 29 novembre 2025: talent show e film - "Ballando con le stelle" su Rai 1, "Tu si que vales" su Canale 5, "Schindler’s List" su Sky Cinema Collection. Da lopinionista.it

sabato 29 novembre liveVerissimo, ospiti del 29 e 30 novembre su Canale 5: anticipazioni del weekend - La puntata accoglierà anche Mihaela, madre di Patrizia Cormos, una dei tre ragazzi travolti dalla piena del fiume Natisone il 31 maggio 2024. lifestyleblog.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sabato 29 Novembre Live