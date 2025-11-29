Sabato 29 novembre il capolavoro di Astor Piazzolla | The Rough Dancer and The Cyclical Night

Prosegue il calendario musicale della Stagione 20252026 della  Fondazione Luigi Bon  con un omaggio a uno dei più grandi innovatori del tango del Novecento:  Astor PiazzollaSabato 29 novembre, alle 20.30, il  Teatro Paolo Maurensig  di  Feletto Umberto  ospiterà  The Rough Dancer and The Cyclical Night, progetto iconico composto dal maestro argentino nel 1987. Sul palco un ensemble d’eccezione formato da  Roberto Porroni  (chitarra),  Adalberto Ferrari  (clarinetto),  Marija Drincic  (violoncello) e  Marco Ricci  (contrabbasso). Ad arricchire la performance, la voce recitante dell’attrice  Elda Olivieri  e l’elegante intervento coreografico dei ballerini di tango  Laura Borromeo  e  Roberto Orru. 🔗 Leggi su Udine20.it

