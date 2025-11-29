Sabato 29 novembre il capolavoro di Astor Piazzolla | The Rough Dancer and The Cyclical Night

Prosegue il calendario musicale della Stagione 20252026 della Fondazione Luigi Bon con un omaggio a uno dei più grandi innovatori del tango del Novecento: Astor Piazzolla. Sabato 29 novembre, alle 20.30, il Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto ospiterà The Rough Dancer and The Cyclical Night, progetto iconico composto dal maestro argentino nel 1987. Sul palco un ensemble d’eccezione formato da Roberto Porroni (chitarra), Adalberto Ferrari (clarinetto), Marija Drincic (violoncello) e Marco Ricci (contrabbasso). Ad arricchire la performance, la voce recitante dell’attrice Elda Olivieri e l’elegante intervento coreografico dei ballerini di tango Laura Borromeo e Roberto Orru. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Sabato 29 novembre il capolavoro di Astor Piazzolla: The Rough Dancer and The Cyclical Night

