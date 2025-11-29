Sabatini non si nasconde su Spalletti | Mi aspettavo riuscisse a risolvere prima i problemi della Juve Scudetto? Bisogna dire una cosa

Sabatini analizza il primo mese del tecnico: voto 6.5 sulla fiducia, la rosa ha difetti figli del mercato e lo Scudetto ora pare un obiettivo difficile. È tempo di primi bilanci in casa Juventus. Dopo circa un mese dall’insediamento di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, subentrato per raddrizzare una stagione iniziata in salita, il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato l’impatto del tecnico toscano attraverso il suo canale YouTube. Il giudizio complessivo è sufficiente, ma non privo di ombre che riguardano più la struttura della rosa che l’operato dell’allenatore stesso. VOTO DI STIMA – «Spalletti che voto merita? Io ho talmente tanta stima di Spalletti che dico che merita 6 e mezzo, ecco, non non di più. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

