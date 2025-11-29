Ruotolo Pd | Non trasformare i procacciatori di favori in sindaci
Tempo di lettura: 2 minuti “Poniamoci una domanda centrale: come selezioniamo la nostra classe dirigente? Chi scegliamo? Chi porta voti? E soprattutto: come li porta quei voti? Non possiamo trasformare i procacciatori di favori in sindaci o assessori. Il punto non è la quantità del consenso, ma la qualità del consenso. Una volta eravamo la soluzione; oggi, troppo spesso, siamo parte del problema. Dobbiamo tornare a essere la soluzione: un partito radicato, riconoscibile, presente nei territori”. Lo ha detto l’ eurodeputato Pd Sandro Ruotolo all’incontro Costruire l’alternativa, in corso a Montepulciano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
