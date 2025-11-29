Runners Chieti e l' Abruzzo protagonisti in Egitto

Chietitoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settimana intensa e vittoriosa per l'intero podismo abruzzese. La Runners Chieti, assieme ad alcuni podisti delle società di Pratola Peligna, Lanciano e Montesilvano, è partita per partecipare all'estrema "Sharm El Sheik Half Marathon", all'interno del sito Unesco internazionale "Ras Mohamed". A. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

