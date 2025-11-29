Ruben Sosa si sbilancia | Scudetto? Spero non lo vinca la Roma! Tra Inter e Napoli…

Inter News 24 Ruben Sosa si sbilancia: «Scudetto? Spero non lo vinca la Roma! Tra Inter e Napoli.». Le parole dell’ex attaccante nerazzurro e della Lazio. Ruben Sosa, indimenticato attaccante uruguaiano che ha militato in Serie A negli anni ’90 vestendo le maglie di Lazio e Inter, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per analizzare l’avvincente lotta al vertice del campionato italiano. Oggi ambasciatore del Nacional, storico club di Montevideo, l’ex calciatore ha espresso le sue opinioni sulle forze in campo, non risparmiando battute legate alla sua vecchia rivalità capitolina. QUI: le notizie più rilevanti del giorno in casa Inter Sosa ha sottolineato l’ottimo rendimento del Bologna, così come quello del Napoli (campione d’Italia in carica) e della Beneamata, squadra con cui ha giocato per tre stagioni dal 1992 al 1995 lasciando un ottimo ricordo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ruben Sosa si sbilancia: «Scudetto? Spero non lo vinca la Roma! Tra Inter e Napoli…»

