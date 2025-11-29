Rubavano Rolex a Milano | arrestati due napoletani

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano - VII Dipartimento - ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Milano nei confronti di due napoletani, di 38 e 47 anni, con precedenti penali specifici, gravemente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Scopri altri approfondimenti

"A Napoli sono fissati con me. Faccio delle ironie e metto delle musichette. Parlo delle specialità napoletane come il furto dei Rolex. Ma devo dire che ho anche ammirazione per questo furto per destrezza". Io invece provo avversione morale per chi fa i furti di - facebook.com Vai su Facebook

Rubavano Rolex a Milano: arrestati due napoletani - ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Milan ... Secondo napolitoday.it

Così rubavano i Rolex in strada a Milano: presi due "professionisti dello specchietto" - La polizia ha arrestato due uomini italiani di 38 e 47 anni: sono accusati di due furti in città, sempre con la stessa tecnica. milanotoday.it scrive

Rubavano orologi di lusso a Milano usando la tecnica “dello specchietto”: due arresti a Napoli - Agivano con rapidità e precisione, scegliendo le loro vittime tra gli automobilisti fermi nel traffico e sfruttando la cosiddetta tecnica dello “specchietto”: urtare ... Scrive msn.com