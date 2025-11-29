Rubati oltre 100 pc in una scuola i Carabinieri recuperano la refurtiva in 48 ore Coppia denunciata
I carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese hanno restituito alla scuola i 114 computer sottratti a un istituto tecnico nella notte del 24 novembre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Oltre cento computer rubati in una scuola ritrovati a casa di una coppia - I carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese hanno restituito agli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale di Alife i 114 computer rubati nella notte del 24 novembre scorso, e ritrovati a Nap ... Scrive msn.com