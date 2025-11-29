Rubati oltre 100 pc in una scuola i Carabinieri recuperano la refurtiva in 48 ore Coppia denunciata

Orizzontescuola.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese hanno restituito alla scuola i 114 computer sottratti a un istituto tecnico nella notte del 24 novembre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

