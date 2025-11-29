rozzano riabbraccia king toretto tutto pronto per il ritorno del campione

Rozzano, 29 novembre 2025 - King Toretto torna sul ring. È arrivato il giorno del ritorno in pubblico del pugile Daniele Scardina e la sua Rozzano è pronta a riabbracciarlo. La serata avrà però un valore particolare, che va ben oltre l’aspetto sportivo. Si tratta infatti della prima apparizione pubblica di Daniele Scardina dopo la grave emorragia cerebrale che lo colpì durante un allenamento il 28 febbraio 2023. Sabato, a partire dalle 19, una serata dedicata allo sport e alla boxe al palazzetto dello sport di viale Liguria. Il pugile di nuovo sotto riflettori dopo il malore del febbraio 2023 e il lungo percorso di riabilitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

