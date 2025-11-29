Rottamazione quater domani scade la nuova rata anche per i riammessi Ma per pagare c' è ancora tempo La guida

29 nov 2025

Domani scade la prossima rata della rottamazione quater, ma per pagare, visti i giorni di tolleranza e la concomitanza con le feste, ci sarà tempo fino al prossimo 9 dicembre. La scadenza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

