Rottamazione Comuni e Regioni in Manovra per le multe e Tari non pagate

A partire dal 1° gennaio 2026, la Legge di Bilancio introduce la possibilità per Comuni e Regioni di attivare una " rottamazione locale ". La misura consente di sanare debiti accumulati per il mancato pagamento di imposte o multe, riducendo o cancellando sanzioni e interessi. Non si tratta di un obbligo: ogni ente decide autonomamente se adottarla e con quali modalità. L'iniziativa riguarda principalmente tributi come Imu, Tari, bollo auto e moto ma anche sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Sono esclusi invece le addizionali Irpef, Irap e tributi già oggetto di altre definizioni non perfezionate.

