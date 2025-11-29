Rotary Club Cesena il presidente incoming Mauro Ravaglia presenta il suo consiglio direttivo

L’assemblea dei soci del Rotary club Cesena, composta da 97 membri, ha approvato il bilancio consuntivo 20242025 e preventivo 20252026. Un bilancio a pareggio che mostra l’impegno sociale del sodalizio attraverso i suoi numerosi service sul motto “servire al di sopra di ogni interesse. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

POLICORO (MT). INIZIATIVA DEL ROTARY CLUB SIRITIDE E DELL'ASD FIOR DI LOTO: "LEZIONI DI DIFESA PERSONALE FEMMINILE". UNA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE PARTICOLARE. IL RICAVATO DELL'INGRESSO CON DONAZIO - facebook.com Vai su Facebook

Rotary Club Cesena, ecco il nuovo consiglio direttivo - L’assemblea dei soci del Rotary club Cesena, composta da 97 membri, ha approvato il bilancio consuntivo 2024/2025 e preventivo 2025/2026. Segnala corriereromagna.it

Rotary Club, decolla il progetto Global Grant - I Rotary Club romagnoli sostengono la Casa Famiglia Rozalba di Lezhe, in Albania, dove sono accolte trenta ragazze e tante bambine e bambini, anche molto piccoli, ed il Centro Diurno Venerini. Da ilrestodelcarlino.it

L’ambasciatore Marco Alberti al Ridotto: “La vita è un viaggio” - “Il Kazakistan in 10 parole” sabato scorso nella sala Sozzi del Palazzo del Ridotto. Segnala corrierecesenate.it