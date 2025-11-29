Ronaldo l’impunibile la Fifa e lo scandalo della giustizia di classe per i top player

Lui è lui. Quanto a tutti gli altri, se lo facciano spiegare dal marchese del Grillo come devono considerarsi. È questo il senso che si può ricavare dall’ultima nuova che giunge dal pianeta Cristiano Ronaldo: la squalifica con la condizionale. Un meccanismo inedito grazie al quale l’uomo di Madeira sarà abile e arruolabile sin dalla prima partita della fase finale del Mondiale di Canada-Messico-Usa, in programma a giugno-luglio 2026. Una soluzione che sdogana definitivamente nel calcio internazionale il principio della giustizia di classe: se sei un top player, puoi sperare di avere un trattamento di favore. 🔗 Leggi su Lettera43.it

