Rompe finestrino e ruba su un furgone decisiva la segnalazione dei residenti

Genovatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 novembre un 30enne del posto ha danneggiato il finestrino di un furgone parcheggiato in via Reta a Bolzaneto e si è introdotto all'interno, facendo parecchio rumore.Gli abitanti, insospettiti, si sono affacciati ed hanno assistito alla scena, così hanno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

