Roma verso il Napoli con diversi nodi di formazione | ipotesi Baldanzi

Alla vigilia della sfida dell’ Olimpico contro il Napoli, la Roma si presenta con qualche dubbio l egato alle condizioni fisiche di due giocatori cardine del centrocampo. Manu Koné e Neil El Aynaoui, usciti acciaccati dalla gara di Europa League contro il Midtjylland, restano osservati speciali dello staff medico. Il francese, alle prese con un trauma alla caviglia, sembra aver recuperato meglio e al momento è considerato il principale indiziato per partire titolare; più cautela invece per il marocchino, che potrebbe essere gestito e impiegato solo a gara in corso. Le scelte a centrocampo dipenderanno anche dal ruolo di Bryan Cristante, che Gasperini potrebbe arretrare accanto a Koné, lasciando a Pellegrini il compito di muoversi tra le linee e soprattutto di schermare Lobotka, uomo chiave della costruzione del Napoli di Conte. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, verso il Napoli con diversi nodi di formazione: ipotesi Baldanzi

