Roma una lista degli stupri al liceo Giulio Cesare Valditara | Indagare e sanzionare gli autori

Lapresse.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una “lista degli stupri” con tanto di nomi delle studentesse che frequentano la scuola. E’ quanto portato alla luce al liceoGiulio Cesare’ di Roma, a seguito della pubblicazione di un post da parte di un collettivo lo scorso 27 novembre. Gli attivisti scrivono: “Nel bagno dei maschi del secondo piano è comparsa una scritta aberrante: ‘lista stupri’, e a seguire una serie di nomi di studentesse”, nove come si vede nell’immagine pubblicata sui social. Secondo il collettivo, “pochi giorni prima” erano stati strappati due fogli con la raccolta firme “con cui molt* student* pretendevano si ponesse maggiore attenzione sul tema della violenza di genere a scuola”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

roma una lista degli stupri al liceo giulio cesare valditara indagare e sanzionare gli autori

© Lapresse.it - Roma, una “lista degli stupri” al liceo Giulio Cesare. Valditara: “Indagare e sanzionare gli autori”

Approfondisci con queste news

roma lista stupri liceoRoma, una “lista degli stupri” al liceo Giulio Cesare. Valditara: “Indagare e sanzionare gli autori” - Una "lista degli stupri" con tanto di nomi delle studentesse che frequentano la scuola. Come scrive lapresse.it

roma lista stupri liceoRoma, al liceo Giulio Cesare di Roma spunta la lista degli stupri. Valditara: "Basta violenza" - “Lista stupri”, con vicino nomi e cognomi, è questo quanto rinvenuto in uno dei ... Scrive iltempo.it

roma lista stupri liceo«Lista stupri» nel bagno del liceo Giulio Cesare a Roma, sulla parete i nomi delle studentesse da violentare - Un elenco di nomi femminili tracciati con un pennarello rosso accanto alla scritta "Lista stupri". Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Lista Stupri Liceo