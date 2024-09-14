Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Un Posto al Sole, anticipazioni: chi sarà il nuovo portiere, il voto dei condomini è un colpo di scena lopinionista.it
aggiornamento sul rilancio di white collar: stato renaissance e data di uscita jumptheshark.it
Il Fulham deve agire nella finestra di mercato di gennaio, chiede Silva justcalcio.com
LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Piastri domina la Sprint, alle 19.00 il via delle qualifiche oasport.it
Pagelle Genoa Verona, ecco i TOP e FLOP del match di Serie A calcionews24.com
La Torre Asinelli si colora per le Feste: il video ilrestodelcarlino.it
SmackDown 28.11.2025 Survivor SmackDown
Benvenuti all’analisi dello SmackDown andato in scena dalla Ball Arena di Denver, Colorado. U... ► zonawrestling.net
Juve Cagliari 1 1 LIVE: bianconeri a caccia del gol del sorpasso, ci prova Conceicao ma blocca Caprile
di Andrea BargioneJuve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, va... ► juventusnews24.com
Antonella Mosetti a Verissimo, chi è il nuovo fidanzato: ‘Non è geloso di Only Fans’
Dal dolore alla rinascita: il racconto a cuore aperto Nel salotto di Verissimo, ospite di Silvia... ► notizieaudaci.it
Vlahovic fuori per infortunio, esce con le lacrime agli occhi: “Mister, mi sono fatto molto male”
Dusan Vlahovic è uscito a causa di un infortunio in Juventus-Cagliari. L'attaccante serbo teme un s... ► fanpage.it
Bufera Qvc, la tv non ritira i licenziamenti delle 4 conduttrici storiche: “Azienda inclusiva solo a parole”. Scatta lo sciopero negli studios
Brugherio – “Dopo decenni di onorato servizio, ai volti noti della televisione non viene data altra... ► ilgiorno.it
Schianto sulla provinciale 66. Tragedia a Santa Maria a Monte. Muore un 31enne
Santa Maria a Monte, 29 novembre 2025 – Tragedia lungo la strada provinciale 66 a Ponticelli, frazi... ► lanazione.it
Wake up dead man sconvolge il successo di box office di knives out con deludente weekend di thanksgiving
andamento al box office di “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” Prosegue la stagione cinematogr... ► jumptheshark.it
aggiornamento sul rilancio di white collar: stato renaissance e data di uscita
Il successo di White Collar, trasmesso originariamente dal 2009 al 2014 su USA Network, ha consolid... ► jumptheshark.it
Roma Napoli, piano di sicurezza rafforzato: è scattato l’allarme
La febbre per Roma-Napoli diventa sempre più alta man mano che ci si avvicina al big match. Domani,... ► spazionapoli.it
Giornate Professionali di Cinema: il programma di Sorrento tra anteprime, convegni e ospiti d’eccezione
Ecco tutto quello che vedremo all'evento campano in programma da lunedì 1° dicembre all'Hilton Sorre... ► movieplayer.it
Infortuni, il caso Napoli è un caso italiano, ma dov’è l’AIC?. Su Marianucci …
Corbo a Stile TV: “Il caso Napoli è un caso italiano, ma dov’è l’AIC?” A Stile TV nel corso dell... ► parlami.eu
“Università di Bologna rifiuta corso di Filosofia per ufficiali”: la denuncia del Capo dell’Esercito Masiello
(Adnkronos) – Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito Carmine Masiello polemizza con l'Università di... ► periodicodaily.com
Il volantinaggio di Sinistra Italiana alla Pam: "Stop ai licenziamenti punitivi"
Volantinaggio e protesta simbolica questa mattina davanti alla Pam di via Fratelli Porcellaga. A o... ► bresciatoday.it
Consiglio di Stato: demolizioni obbligatorie e sempre eseguibili contro abusi edilizi
La sentenza n. 9175/2025 ribadisce i principi sulla repressione dell’abusivismo edilizio Il Test... ► puntomagazine.it
Capaccio, per la Cassazione il patto Alfieri Squecco “fu scambio politico mafioso”
La Cassazione ha rigettato il primo ricorso presentato dai legali di Franco Alfieri confermando gl... ► salernotoday.it
FoodBall, al Mapei Stadium il progetto solidale contro lo spreco alimentare
Mapei Stadium-Città del Tricolore, Caritas Reggiana, U.S. Sassuolo Calcio e A.C. Reggiana 1919 hann... ► quifinanza.it
Padova, ci pensa Carlo Faedo: «Sono contentissimo per il gol e i tre punti. L'esultanza? Significa tanto...»
Questa volta decisivo. Dopo l'assist, ecco il gol. Sempre contro Gorgone, contro cui aveva già seg... ► padovaoggi.it
La Torre Asinelli si colora per le Feste: il video
Simbolo indiscusso di Bologna, la Torre degli Asinelli torna a brillare anche quest’anno grazie "Luc... ► ilrestodelcarlino.it
Juve Cagliari 1 1 LIVE: infortunio per Vlahovic! Esce il serbo al suo posto David
di Andrea BargioneJuve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, va... ► juventusnews24.com
Basket, Italia in Lituania con l’aggiunta di Mannion al gruppo di Tortona per le qualificazioni ai Mondiali 2027
Sarà un’Italia quasi del tutto identica a quanto visto nella sera di Tortona quella che affronterà,... ► oasport.it
Natale 2025 a Bologna: accesi albero, luminarie e torre Asinelli / Video
Bologna, 29 novembre 2025 - Si accendono le luci della città per Natale. Il centro storico si illum... ► ilrestodelcarlino.it
Verona, all’orientamento post scolastico c’è anche lo stand coi mezzi dell’Esercito. Gli studenti contestano Valditara
“Meno armi, più ospedali, più case, più scuole”. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara se ... ► ilfattoquotidiano.it
Doppietta Yildiz: il turco ribalta da solo Juve Cagliari. Destro in buca d’angolo su assistenza di Kalulu – FOTO
di Redazione JuventusNews24Doppietta Yildiz: il turco ribalta da solo Juve Cagliari. Destro in buca ... ► juventusnews24.com
Genoa Verona 2 1, prima vittoria per De Rossi sulla panchina del Grifone
Primo successo interno del Genoa che a Marassi supera in rimonta il Verona per 2-1 nella gara valid... ► lapresse.it
Aeroporto, Battisti: "La sostenibilità non è un'opzione ma un fattore competitivo"
“L’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo ha tutte le condizioni per diventare un ... ► palermotoday.it
Lord of Mysteries: il successore di Solo Leveling?
Negli ultimi due anni non c’è stata un’altra serie capace di raggiungere il successo travolgente di... ► nerdpool.it
DIRETTA | De Rossi inguaia Zanetti. Bonny out, Vlahovic ko – Le news del 29 novembre
Manca sempre meno al fischio d’inizio delle gare di Milan e Juventus, ma non solo: tutti gli aggior... ► calciomercato.it
Dopo aver scontato 30 anni di pena per l’omicidio della madre, denuncia il suo tutore legale
Stefano Diamante, che nel 1999 uccise la mamma, accusa un commercialista genovese di avergli sottra... ► genova.repubblica.it
La mappa delle migliori pizzerie di Bologna aggiornata a fine 2025
Quali sono le migliori pizzerie di Bologna? Nonostante la pizza non sia esattamente un piatto tipi... ► bolognatoday.it
Al corteo "No ponte" a Messina: "Siamo 15 mila" | Salvini: "Nuova gara è dire no a un'opera che servirà a tutti"
Schlein: "Meloni e Salvini vi dovete fermare, progetto sbagliato sia dal punto di vista economico si... ► tgcom24.mediaset.it
“Linciaggio mediatico” e “attacco gravissimo”, la comunità senegalese difende Mia Diop
Firenze, 29 novembre 2025 – “Un linciaggio mediatico”, “un attacco gravissimo”, “parole agghiaccian... ► lanazione.it
Nacional Madeira Benfica (sabato 29 novembre 2025 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fiducia alle Aquile
Il Benfica ha commesso diversi passi falsi in Primeira Liga e ha accumulato un ritardo di 6 punti v... ► infobetting.com
Pisa, Gilardino: "Inter bestia ferita. Vural e Denoon infortunati"
Pisa, 29 novembre 2025 – C’è grande fermento in città. Domani il Pisa affronta l’Inter. Tutto esau... ► lanazione.it
Escursionista cade in un dirupo e muore
18.50 Il Soccorso Alpino ha recuperato il corpo di un escursionista di 74 anni che è deceduto dopo ... ► televideo.rai.it
Natale all'Haway, seconda edizione: a Podenzano un mese di eventi fino all'Epifania
Giunge alla seconda edizione il "Natale all'Haway", il ricco programma di eventi natalizi che anim... ► ilpiacenza.it
Traffico Roma del 29 11 2025 ore 18:30
Luceverde Lazio Buonasera Bentrovati non molto al traffico registrato in queste ore sulla rete viar... ► romadailynews.it
LIVE Sci alpino, Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA: Robinson pennella, attesa per Goggia e Shiffrin
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.46: 45 centesimi di ritardo pe... ► oasport.it
Gol Yildiz: il turco risponde dopo neanche un minuto alla rete di Esposito. Botta e risposta allo Stadium in Juve Cagliari – FOTO
di Redazione JuventusNews24Gol Yildiz: il turco risponde dopo neanche un minuto alla rete di Esposit... ► juventusnews24.com
Pagelle Genoa Verona, ecco i TOP e FLOP del match di Serie A
Pagelle Genoa Verona: le valutazioni dei protagonisti del match di Serie A dopo la vittoria dei ros... ► calcionews24.com
Mercato immobiliare, 2.364 compravendite nei primi sei mesi del 2025 (+330)
Nel primo semestre del 2025 sono state registrate in provincia di Piacenza - secondo i dati dell’O... ► ilpiacenza.it
Terrorismo, esercitazione a Fiumicino. Lamberti: “Prontezza e affiatamento valori aggiunti”
“Siamo qui per un’ulteriore ciclo di esercitazioni. Adesso la simulazione è quella dell’attacco ter... ► lapresse.it
Lena headey in the new netflix series the abandons un western thriller che ricorda game of thrones
la nuova serie di lena headey in arrivo a dicembre 2025 Con un curriculum ricco di interpretazioni ... ► jumptheshark.it
Pd doppio in Toscana: riformisti con Matteo Biffoni a Prato, Elly Schlein a Montepulciano
A Prato la giornata ‘Innovare per competere. Le nuove sfide della manifattura’, protagonisti sabato... ► corrieretoscano.it
Boxe, Guidi Rontani sconfitto in finale agli Europei U23. Discreto bottino di medaglie per l’Italia
Gabriele Guidi Rontani è stato sconfitto dall’ungherese Levente Gemes nella finale degli Europei U2... ► oasport.it
Lancia phon acceso nella vasca dove c'è la compagna: 71enne lascia i domiciliari
Cambia la misura cautelare nei confronti di un 71enne di Aversa accusati del tentato omicidio dell... ► casertanews.it
Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli ha trasgredito il codice etico Rai?
Con la sua "inchiesta" contro la partecipazione di Barbara d'Urso a Ballando con le stelle, Selvagg... ► ildifforme.it
Lavenia: “La lista degli stupri è un atto intimidatorio, serve una presa di posizione adulta e ferma”
Lo psicologo Giuseppe Lavenia, presidente dell’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap ... ► orizzontescuola.it
Milan Lazio streaming gratis? Dove vederla in diretta tv
La 13° giornata di Serie A pone di fronte subito ad un big match notevole: tra le partite di oggi, ... ► calcionews24.com
Orlando "il forte": "Difendiamo Mattarella, no alla nuova legge elettorale. Schlein forte ma si deve utilizzare il Pd". Attacco al riformismo
Dal nostro inviato a Montepulciano. Che vi dobbiamo dire? E’ il discorso più alto, più denso, il più... ► ilfoglio.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 29 11 2025 ore 18:40
Astral infomobilità lo ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande r... ► romadailynews.it
Vela, Italia fuori dal podio agli Europei iQFoil. Maggetti beffata in finale, Falcioni fa sognare
Epilogo amaro per l’Italia ai Campionati Europei Open 2025 di iQFoil, ultimo grande appuntamento st... ► oasport.it
Kostic Palestra: subito un episodio dubbio all’inizio di Juve Cagliari. Proteste dei sardi, ma Marelli toglie ogni perplessità – FOTO
di Redazione JuventusNews24Kostic Palestra: subito un episodio dubbio all’inizio di Juve Cagliari. P... ► juventusnews24.com
Il Natale di East Market tra regali vintage e stravaganti addobbi
East Market Torna l’appuntamento natalizio con East Market, l’evento vintage milanese dedicato a pr... ► atomheartmagazine.co
Pagelle Juve Cagliari: TOP E FLOP dopo il primo tempo
di Marco BaridonPagelle Juve Cagliari: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 1... ► juventusnews24.com
Le sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025
È tutto pronto per la decima puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 27 nov... ► ilgiornale.it
Pro Pal,a Roma bruciata la bandiera Usa
18.20 Una bandiera a stelle e strisce degli Stati Uniti è stata data alle fiamme da alcuni manifest... ► televideo.rai.it
Cosa sono le radiazioni solari che hanno mandato in tilt gli Airbus
Una delle notizie più importanti delle ultime ore e sulle pagine di tutti i quotidiani del mondo ri... ► ilgiornale.it
Meglio di molte offerte del Black Friday: i POCO F8 sono ancora in super promo lancio
Grazie alla promo lancio, POCO F8 Pro e POCO F8 Ultra continuano a "fare le scarpe" a tanti altri ... ► tuttoandroid.net
Vasco Rossi a Ferrara, il sindaco spazza via le polemiche: “Sarà una festa meravigliosa”
Bologna, 29 novembre 2025 – “Vasco, la città di Ferrara ha voglia di sentirti dal vivo”. Con una le... ► ilrestodelcarlino.it
Calciomercato Milan, sfuma Mateta: per gennaio prende quota Pellegrino del Parma
L’eco delle voci dall’Inghilterra si è spenta bruscamente. Jean-Philippe Mateta, nome rimbalzato co... ► milanzone.it
Il Mantova non supera l'esame Venezia. Ma il 3 0 finale è un po’ troppo severo
Mantova – Il Mantova ci prova, ma deve arrendersi a un Venezia deciso a riportarsi nelle zone che ... ► sport.quotidiano.net
Gol Sebastiano Esposito, l’attaccante del Cagliari in prestito dall’Inter punisce la Juve: che azione di Palestra!
di Giuseppe ColicchiaGol Sebastiano Esposito, l’attaccante del Cagliari in prestito dall’Inter punis... ► internews24.com