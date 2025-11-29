Roma Primavera-Lecce 2-2 | pareggio in rimonta grazie a Bah e Nardin
Momento non semplice per la Roma Primavera, che dopo un filotto di vittorie incappa nella terza sfida consecutiva senza i tre punti. Dopo il pareggio con l’Inter e la sconfitta con la Juventus, la formazione di Guidi impatta 2-2 con il Lecce, conquistando comunque un punto prezioso visto l’andamento del match. Giallorossi costretti infatti a recuperare dopo essersi trovati sotto di due gol, con Bah e Nardin che hanno evitato il ko. Roma Primavera-Lecce, il racconto del match. Nonostante una buona partenza il primo tempo della Roma si complica al minuto 25, quando il Lecce trova il gol del vantaggio grazie a Kovac, che trova l’angolino giusto per battere De Marzi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
