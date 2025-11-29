Momento non semplice per la Roma Primavera, che dopo un filotto di vittorie incappa nella terza sfida consecutiva senza i tre punti, pareggiando 2-2 al Tre Fontane contro il Lecce. Punto prezioso per la squadra giallorossa, brava comunque a recuperare due gol di svantaggio grazie alle reti di Bah e Nardin. Al termine della partita, il tecnico della Roma Federico Guidi ha parlato ai canali ufficiali del club: “ È stata una partita un po’ paradossale, nel senso che la squadra ha espresso veramente un volume di gioco estremamente notevole. Ha creato tantissimo, ci siamo ritrovati sotto di due gol senza che il Lecce avesse passato la metà campo “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma Primavera-Lecce 2-2, Guidi: “Dobbiamo essere più cinici”