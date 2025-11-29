Roma-Napoli profumo di Scudetto | la sfida che nessuno aspettava
Fino a pochi anni fa sarebbe stata una sfida da Europa, intensa e affascinante. Oggi, invece, alla tredicesima giornata di Serie A, Roma-Napoli mette sul tavolo un premio pesante: il primo posto. Non sorprende vedere gli azzurri stabilmente in zona alta, forti di due Scudetti in tre anni e di un condottiero come Antonio Conte, che ha riportato mentalità e ferocia competitiva. La vera novità è la Roma. L’arrivo di Gian Piero Gasperini ha stravolto equilibri, aspettative e ritmo della squadra giallorossa: chi prevedeva un calcio ultra-offensivo si è dovuto ricredere di fronte a un’identità matura, controllata e sorprendentemente equilibrata. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
