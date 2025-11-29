Roma-Napoli probabili formazioni | Hermoso dal 1? Koné a centrocampo

Contro il Midtjylland è arrivato il primo successo in Europa League allo Stadio Olimpico, che domani riaprirà ancora una volta le porte per ospitare la tredicesima giornata di campionato. Alle ore 20.45, infatti, la Roma affronterà il Napoli per difendere la prima posizione in classifica, lanciare un segnale a tutta la concorrenza anche in un big match e poi regalare una grande serata ai propri tifosi. Roma-Napoli, le probabili formazioni. Rispetto alla sfida europea di giovedì, dovrebbero esserci due cambi nella formazione iniziale della Roma, con Ghilardi che, con tutta probabilità, tornerà in panchina per lasciare spazio al rientrante Hermoso, mentre Ndicka e Mancini completeranno la linea difensiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

