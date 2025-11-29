Roma-Napoli | primo posto in palio all' Olimpico tra Gasp e Conte formazioni e orari tv

Sport.quotidiano.net | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma 29 novembre 2025 - C'è profumo di primo posto, c'è voglia di scudetto nell'aria e domani, domenica 30 novembre, quelli con il Tricolore cucito sul petto arrivano in città. La Roma, attuale capolista, attende all'Olimpico i campioni in carica del Napoli per la gara forse più attesa di questo tredicesimo turno di Serie A. Il calcio d'inizio è in programma per le ore 20:45, quando in palio ci sarà il primo posto. La Roma è reduce dalla fatiche di Europa League, dove sono riusciti a sfatare il tabù casalingo ottenendo il primo successo contro il Midtjylland, fin lì capolista del torneo. Una prestazione di forza, perché i ragazzi di Gasperini hanno sempre controllato campo e ritmo dopo aver sbloccato la gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

roma napoli primo posto in palio all olimpico tra gasp e conte formazioni e orari tv

© Sport.quotidiano.net - Roma-Napoli: primo posto in palio all'Olimpico tra Gasp e Conte, formazioni e orari tv

Approfondisci con queste news

roma napoli primo postoRoma-Napoli: primo posto in palio all'Olimpico tra Gasp e Conte, formazioni e orari tv - I partenopei cercano i tre punti per balzare nuovamente in vetta alla classifica; i giallorossi possono invece tentare il primo allungo in classifica ... Come scrive sport.quotidiano.net

roma napoli primo postoL'ATTORE - Carlo Verdone: "Roma al primo posto? Non mi faccio tante illusioni, il Napoli è una squadra solida nonostante gli infortuni" - Carlo Verdone, attore, regista e tifoso romanista, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Allenatore per un giorno allenatore della Roma? Riporta napolimagazine.com

roma napoli primo postoNapoli, a Roma in palio il primato. Conte contro l’emergenza e il mal di trasferta - Gli azzurri in questa stagione hanno perso già cinque volte lontano dal Maradona. Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Napoli Primo Posto