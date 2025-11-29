Roma-Napoli | primo posto in palio all' Olimpico tra Gasp e Conte formazioni e orari tv

Roma 29 novembre 2025 - C'è profumo di primo posto, c'è voglia di scudetto nell'aria e domani, domenica 30 novembre, quelli con il Tricolore cucito sul petto arrivano in città. La Roma, attuale capolista, attende all'Olimpico i campioni in carica del Napoli per la gara forse più attesa di questo tredicesimo turno di Serie A. Il calcio d'inizio è in programma per le ore 20:45, quando in palio ci sarà il primo posto. La Roma è reduce dalla fatiche di Europa League, dove sono riusciti a sfatare il tabù casalingo ottenendo il primo successo contro il Midtjylland, fin lì capolista del torneo. Una prestazione di forza, perché i ragazzi di Gasperini hanno sempre controllato campo e ritmo dopo aver sbloccato la gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

