Roma-Napoli piano di sicurezza rafforzato | è scattato l’allarme
La febbre per Roma-Napoli diventa sempre più alta man mano che ci si avvicina al big match. Domani, dalle ore 20:45, andrà in scena il ‘derby del Sole’, che vedrà i giallorossi tentare di difendere la prima posizione in classifica ospitando i partenopei. Antonio Conte proverà invece a ‘rovinare la festa’ giallorossa. Nel frattempo, si prepara una misura di sicurezza straordinaria in vista della sfida che vedrà una grande cornice di tifosi. Roma-Napoli, scatta la misura straordinaria: previsti 10mila tifosi azzurri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è prevista una misura di sicurezza straordinaria in vista della sfida di vertice tra Roma e Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Scopri altri approfondimenti
Aumenta l’allerta in vista di Roma-Napoli ? Secondo La Gazzetta dello Sport, all’Olimpico sono attesi circa 10 mila tifosi partenopei - non residenti in Campania a causa del solito divieto - che si divideranno tra settore ospiti e il resto dello stadio ? La massi - facebook.com Vai su Facebook
JAN ZIÓLKOWSKI ZAGRA W HICIE SERIE A ROMA - NAPOLI? Vai su X
Roma-Napoli, allerta nella Capitale: attesi 15mila tifosi ospiti. Il piano per la sicurezza - Crocevia importante per lo scudetto e partita attenzionata sul fronte dell’ordine pubblico. Segnala ilmessaggero.it
Sciopero generale, corteo pro Palestina e Roma-Napoli: il piano sicurezza - Ai tre eventi si aggiunte il presidio indetto da Usb contro la finanziaria. romatoday.it scrive
Sciopero generale, corteo pro Palestina, Roma-Napoli: tre eventi in tre giorni. Il piano sicurezza: strade chiuse, impegnati migliaia di agenti - La Questura si organizza per tutelare gli obiettivi sensibili: il corteo Cobas passerà davanti a due ministeri. Scrive msn.com