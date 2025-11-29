Roma-Napoli le formazioni ufficiali | c' è Ferguson Neres e Lang con Hojlund Dove vederla in tv e streaming

Ilmessaggero.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notte che vale la vetta della classifica. Allo stadio Olimpico va in scena la sfida al vertice tra Roma e Napoli, un big match che può gia, in parte, indirizzare il destino di questo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

roma napoli le formazioni ufficiali c 232 ferguson neres e lang con hojlund dove vederla in tv e streaming

© Ilmessaggero.it - Roma-Napoli, le formazioni ufficiali: c'è Ferguson, Neres e Lang con Hojlund. Dove vederla in tv e streaming

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

roma napoli formazioni ufficialiLIVE - Roma-Napoli: formazioni ufficiali. Dybala fuori, c'è Ferguson - Formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale su AreaNapoli. Secondo areanapoli.it

Roma-Napoli, le formazioni ufficiali di Gasperini e Conte - La Roma è pronta per tornare in campo nel big match della domenica: in un Olimpico sold out arriva il Napoli di Antonio Conte, reduce dalla vittoria in Champions League contro il Qarabag. Da msn.com

roma napoli formazioni ufficialiRoma-Napoli, le formazioni ufficiali: Soulé sfida McTominay - All’Olimpico va in scena quella che, allo stato attuale, è uno scontro diretto per lo scudetto. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Napoli Formazioni Ufficiali