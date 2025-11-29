Roma-Napoli il grande spettacolo della Serie A che brilla nel weekend di sport

All'Olimpico si accendono i riflettori sul big match della tredicesima giornata di Serie A, una sfida che vale il vertice della classifica: Roma contro Napoli. I giallorossi arrivano a questo incrocio Scudetto in testa, forti del successo di Cremona e di un ruolino che, nelle ultime cinque gare, registra quattro vittorie e una sola sconfitta.

