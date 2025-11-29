Cresce l’attesa per la sfida scudetto tra Roma e Napoli, in programma domani sera alle ore 20,45 allo stadio Olimpico. L’attesa è finita. Domani sera alle ore 20,45 Roma e Napoli si affrontano nel big match della tredicesima giornata di Serie A. Una vera e propria sfida scudetto visto che i giallorossi occupano al momento la prima posizione in classifica con 27 punti, mentre gli azzurri inseguono a quota 25. La Roma ha vinto quattro delle ultime cinque partite, perdendo solo contro il Milan di Max Allegri, mentre l’undici di Conte ha vinto tre volte, poi ha pareggiato contro il Como di Fabregas e perso a Bologna. 🔗 Leggi su Tvplay.it

Roma-Napoli, esclusione eccellente: fuori un Big!