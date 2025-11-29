Roma – Napoli Conte riflette sulle scelte | un ritorno e una tentazione nella sua testa

Domani sera il Napoli scenderà in campo per una gara fondamentale per lotta Scudetto. Gli azzurri affronteranno la Roma capolista in quello che sarà, sicuramente, un crocevia fondamentale del campionato. Antonio Conte ha ancora qualche dubbio da sciogliere per il match e riguarda gli esterni di centrocampo e d’attacco nel suo 3-4-3 (o 3-4-2-1). Politano e Spinazzola verso la panchina. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, l’opzione Politano resta un’idea nella testa di Conte, ma ha al momento è in svantaggio rispetto a Lang. Si tratterebbe della terza panchina di fila per l’esterno italiano, il che sarebbe abbastanza un unicum, considerando come l’ex Sassuolo e Inter sia sempre stato uno dei fedelissimi del tecnico azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Roma – Napoli, Conte riflette sulle scelte: un ritorno e una tentazione nella sua testa

