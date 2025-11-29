Roma-Napoli 10mila tifosi ospiti e il rischio scontri Minacce via social Il piano della Prefettura

Il divieto di trasferta non basta. Già teso, il clima è diventato caldissimo dal 2014 con la morte di Ciro Esposito. Il lungotevere Diaz rimarrà eccezionalmente aperto al traffico. Più steward e forze dell'ordine anche all'interno dello stadio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Roma-Napoli, 10mila tifosi ospiti e il rischio scontri. Minacce via social. Il piano della Prefettura - Già teso, il clima è diventato caldissimo dal 2014 con la morte di Ciro Esposito. msn.com scrive

roma napoli 10mila tifosiRoma-Napoli, allerta nella Capitale: attesi 15mila tifosi ospiti. Il piano per la sicurezza - Crocevia importante per lo scudetto e partita attenzionata sul fronte dell’ordine pubblico. Come scrive ilmessaggero.it

roma napoli 10mila tifosiRoma-Napoli, attesi 15mila tifosi ospiti all'Olimpico. Scatta l'allerta sicurezza - 45 è off limits per gli ultrà che arrivano da Napoli, ma la vicinanza e la possibilità di comprare i tagliandi nella Capitale fa sì che i supporter potrebber ... Come scrive romatoday.it

