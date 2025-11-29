José Mourinho e Paulo Dybala potrebbero ritrovarsi, ma non più sotto la curva Sud. Secondo quanto riportato da CNN Portugal, il tecnico portoghese avrebbe suggerito al Benfica di puntare forte sul numero 21 della Roma in vista della stagione 2026, quando il suo progetto in panchina dovrebbe entrare nel vivo. Il contratto della Joya con i giallorossi scade proprio il 30 giugno 2026 e, al momento, non ci sono segnali di un rinnovo imminente. Una situazione che tiene aperte più ipotesi per il futuro dell’argentino, deciso a restare in Europa ancora qualche anno e affascinato dall’idea di un percorso competitivo in un top club internazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Mourinho vuole Dybala: il Benfica sogna il colpo per il 2026