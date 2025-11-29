Roma Mourinho vuole Dybala | il Benfica sogna il colpo per il 2026
José Mourinho e Paulo Dybala potrebbero ritrovarsi, ma non più sotto la curva Sud. Secondo quanto riportato da CNN Portugal, il tecnico portoghese avrebbe suggerito al Benfica di puntare forte sul numero 21 della Roma in vista della stagione 2026, quando il suo progetto in panchina dovrebbe entrare nel vivo. Il contratto della Joya con i giallorossi scade proprio il 30 giugno 2026 e, al momento, non ci sono segnali di un rinnovo imminente. Una situazione che tiene aperte più ipotesi per il futuro dell’argentino, deciso a restare in Europa ancora qualche anno e affascinato dall’idea di un percorso competitivo in un top club internazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Approfondisci con queste news
Anche un romanista doc come Claudio Ranieri si è espresso sulla rivoluzione nella panchina giallorossa: “Mi dispiace per Mourinho. La Roma perde un condottiero vero che aveva portato il club a vincere un trofeo internazionale e aveva fatto sold out in ogni - facebook.com Vai su Facebook
"#Mourinho-" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Mercato Roma, Mourinho vuole Dybala al Benfica: l’indiscrezione dal Portogallo - Il contratto del numero 21 giallorosso, come noto, scadrà nel giugno 2026 e attualmente non ci sarebbero margini per una permanenza nella Capitale ... Lo riporta msn.com
Addio Roma, l’annuncio del presidente su Dybala - Titolare a sorpresa nella sfida di Europa League contro il Midtjylland, Paulo Dybala spera di concedersi il bis anche nello scontro diretto contro il Napoli, anche se Gian Piero Gasperini potrà ... Secondo asromalive.it
Mercato Roma, Mourinho vuole portare Dybala a Benfica: cosa sappiamo - Articolo completo: Mercato Roma, Mourinho vuole portare Dybala a Benfica: cosa sappiamo dal blog Roma news ... Segnala msn.com