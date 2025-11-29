Roma | Midtjylland abbattuto tabù Olimpico in Europa sfatato Koné in dubbio per Napoli
Roma 29 novembre 2025 - Dopo aver conquistato il primo posto in classifica era necessario ripetersi in Europa e la Roma ci è riuscita. Il risultato di 2-1 maturato all'Olimpico contro il Midtjylland è una chiara dimostrazione di forza, mandata sia alle contendenti in Europa League, sia in Serie A. Fino a qui la stagione europea casalinga dei giallorossi era coincisa solo con sconfitte, ma aver fermato la capolista a punteggio pieno con una prestazione maiuscola sembra segnare un punto di svolta. La squadra di Gasperini ha approcciato la sfida come suo solito, trovando un tempismo perfetto in termini di aggressività e scelta di tempo per la pressione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
