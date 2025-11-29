Roma manifestanti ProPal bruciano immagine Crosetto | Non ci arruoliamo

Periodicodaily.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Una bandiera statunitense e un manifesto raffigurante il ministro della Difesa Guido Crosetto con la scritta 'Non ci arruoliamo' sono stati bruciati durante il corteo di Roma "contro l'economia di guerra e per la Palestina libera". L'azione da parte di alcuni esponenti del movimento studentesco universitario Cambiare Rotta, che hanno postato le immagini . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

