Roma ‘Lista stupri’ con 9 nomi di studentesse sul muro del Liceo G Cesare Valditarra | Intollerabile la scuola può intervenire con nuove norme
Sul muro del Liceo G Cesare di Roma è comparsa la scritta ‘Lista stupri’ con 9 nomi di studentesse. Il ministro Valditarra: “Nella scuola italiana non può esserci spazio per offesa e discriminazione, si può intervenire con nuove norme" Nella parte maschile dei bagni del Liceo Giulio Cesare di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nei bagni del liceo Giulio Cesare di Roma è comparso, tracciato con un pennarello rosso, un elenco di una decina di studentesse raggruppate sotto un’unica etichetta scioccante: «Lista stupri». A segnalare l’episodio è stato il collettivo studentesco "Zero alibi" - facebook.com Vai su Facebook
Al liceo classico statale Giulio Cesare di Roma è comparsa una "lista di stupri" nei bagni dei ragazzi. Accanto, erano riportati i nomi e i cognomi di una decina di studentesse. #ANSA Vai su X
Schiaffi all'avversario e al guardalinee: 9 turni di squalifica per la stellina della Roma - Nove turni di squalifica e l’addio ai playoff scudetto oltre che all’inizio della prossima stagione. Segnala gazzetta.it