Roma ‘Lista stupri’ con 9 nomi di studentesse sul muro del Liceo G Cesare Valditarra | Intollerabile la scuola può intervenire con nuove norme

Sul muro del Liceo G Cesare di Roma è comparsa la scritta ‘Lista stupri’ con 9 nomi di studentesse. Il ministro Valditarra: “Nella scuola italiana non può esserci spazio per offesa e discriminazione, si può intervenire con nuove norme" Nella parte maschile dei bagni del Liceo Giulio Cesare di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

