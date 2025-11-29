Roma allarme rientrato per Koné ed El Aynaoui | entrambi puntano il Napoli
Il colpo allo stomaco per i tifosi della Roma è arrivato nel primo tempo della gara di Europa League contro il Midtjylland, quando Manu Koné si è accasciato a terra lasciando temere il peggio. Pochi minuti dopo è stato costretto al cambio, mentre nel finale anche El Aynaoui ha avvertito un dolore al ginocchio che ha fatto scattare un secondo campanello d’allarme. Gli esami strumentali, però, hanno riportato ottimismo a Trigoria: per entrambi si tratta di un trauma contusivo-distorsivo, senza alcuna lesione ai legamenti. Tradotto: grande spavento, ma nulla di grave. Verso Roma–Napoli: Gasperini pensa alle scelte. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Scopri altri approfondimenti
Racket, estorsioni e riciclaggio, è allarme a Roma est: "Negozi a rischio, servono più controlli" ift.tt/k2EBiHn Vai su X
La #Roma continua a vincere: #Midtjylland ko all'Olimpico. Allarme per Koné #EuropaLeague - facebook.com Vai su Facebook
Roma, l'allarme è rientrato, Konè punta il Napoli: gli esami hanno escluso lesioni - Manu Kone punta il Napoli, si legge su il Romanista questa mattina. Segnala tuttomercatoweb.com
L’allarme è rientrato: Konè vede il Napoli - Il francese può recuperare in vista della grande sfida in programma all'Olimpico. Riporta ilromanista.eu