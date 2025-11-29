Roma allarme rientrato per Koné ed El Aynaoui | entrambi puntano il Napoli

Il colpo allo stomaco per i tifosi della Roma è arrivato nel primo tempo della gara di Europa League contro il Midtjylland, quando Manu Koné si è accasciato a terra lasciando temere il peggio. Pochi minuti dopo è stato costretto al cambio, mentre nel finale anche El Aynaoui ha avvertito un dolore al ginocchio che ha fatto scattare un secondo campanello d’allarme. Gli esami strumentali, però, hanno riportato ottimismo a Trigoria: per entrambi si tratta di un trauma contusivo-distorsivo, senza alcuna lesione ai legamenti. Tradotto: grande spavento, ma nulla di grave. Verso Roma–Napoli: Gasperini pensa alle scelte. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

