Roma al liceo Giulio Cesare di Roma spunta la lista degli stupri Valditara | Basta violenza

Iltempo.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci mancava solo la lista delle donne da stuprare. “Lista stupri”, con vicino nomi e cognomi, è questo quanto rinvenuto in uno dei bagni dei maschi al secondo piano del Liceo Giulio Cesare di Roma e denunciato da Il Tempo dopo il post del Collettivo dell'istituto di Corso Trieste “Zero Alibi”. A commentare il drammatico episodio Ministro Giuseppe Valditara: “Quanto successo al liceo Giulio Cesare con pesanti offese sessiste rivolte ad alcune studentesse è un fatto grave che va indagato e sanzionato duramente. Con le nuove norme la scuola ha tutti gli elementi per procedere. Verificheremo anche come stanno andando all'interno del liceo i corsi di educazione al rispetto della donna e di educazione alle relazioni previsti per la prima volta obbligatoriamente dalle nuove Linee guida sulla educazione civica e che lo scorso anno hanno dato risultati molto importanti nella gran parte delle scuole superiori italiane. 🔗 Leggi su Iltempo.it

roma al liceo giulio cesare di roma spunta la lista degli stupri valditara basta violenza

© Iltempo.it - Roma, al liceo Giulio Cesare di Roma spunta la lista degli stupri. Valditara: "Basta violenza"

Leggi anche questi approfondimenti

roma liceo giulio cesareRoma, al liceo Giulio Cesare di Roma spunta la lista degli stupri. Valditara: "Basta violenza" - “Lista stupri”, con vicino nomi e cognomi, è questo quanto rinvenuto in uno dei ... iltempo.it scrive

roma liceo giulio cesare«Lista stupri» nel bagno del liceo Giulio Cesare a Roma, sulla parete i nomi delle studentesse da violentare - Un elenco di nomi femminili tracciati con un pennarello rosso accanto alla scritta "Lista stupri". Da ilmattino.it

roma liceo giulio cesareRoma, al Giulio Cesare la scritta choc «lista stupri» con nomi di ragazze. La preside: «Ottusi graffiti vandalici» - Nei bagni del liceo Giulio Cesare di Roma è comparso, tracciato con un pennarello rosso, un elenco di una decina di studentesse raggruppate sotto un’unica etichetta ... Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Liceo Giulio Cesare