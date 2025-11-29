Roma al liceo Giulio Cesare di Roma spunta la lista degli stupri Valditara | Basta violenza

Ci mancava solo la lista delle donne da stuprare. “Lista stupri”, con vicino nomi e cognomi, è questo quanto rinvenuto in uno dei bagni dei maschi al secondo piano del Liceo Giulio Cesare di Roma e denunciato da Il Tempo dopo il post del Collettivo dell'istituto di Corso Trieste “Zero Alibi”. A commentare il drammatico episodio Ministro Giuseppe Valditara: “Quanto successo al liceo Giulio Cesare con pesanti offese sessiste rivolte ad alcune studentesse è un fatto grave che va indagato e sanzionato duramente. Con le nuove norme la scuola ha tutti gli elementi per procedere. Verificheremo anche come stanno andando all'interno del liceo i corsi di educazione al rispetto della donna e di educazione alle relazioni previsti per la prima volta obbligatoriamente dalle nuove Linee guida sulla educazione civica e che lo scorso anno hanno dato risultati molto importanti nella gran parte delle scuole superiori italiane. 🔗 Leggi su Iltempo.it

