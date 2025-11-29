Roma al liceo Giulio Cesare di Roma spunta la lista degli stupri Valditara | Basta violenza
Ci mancava solo la lista delle donne da stuprare. “Lista stupri”, con vicino nomi e cognomi, è questo quanto rinvenuto in uno dei bagni dei maschi al secondo piano del Liceo Giulio Cesare di Roma e denunciato da Il Tempo dopo il post del Collettivo dell'istituto di Corso Trieste “Zero Alibi”. A commentare il drammatico episodio Ministro Giuseppe Valditara: “Quanto successo al liceo Giulio Cesare con pesanti offese sessiste rivolte ad alcune studentesse è un fatto grave che va indagato e sanzionato duramente. Con le nuove norme la scuola ha tutti gli elementi per procedere. Verificheremo anche come stanno andando all'interno del liceo i corsi di educazione al rispetto della donna e di educazione alle relazioni previsti per la prima volta obbligatoriamente dalle nuove Linee guida sulla educazione civica e che lo scorso anno hanno dato risultati molto importanti nella gran parte delle scuole superiori italiane. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Roma Scritta shock sui muri del Giulio Cesare. "Lista stupri" è il titolo aberrante, seguito da nomi e cognomi di decine di studentesse del liceo. A raccontare l’accaduto, il collettivo studentesco 'Zero Alibi' con una nota diffusa sui social Foto Roma Today - facebook.com Vai su Facebook
Roma, orrore al liceo Giulio Cesare: lista di ragazze da stuprare nel bagno ilfaroonline.it/2025/11/28/rom… #news #notizie #cronaca Vai su X
Roma, al liceo Giulio Cesare di Roma spunta la lista degli stupri. Valditara: "Basta violenza" - “Lista stupri”, con vicino nomi e cognomi, è questo quanto rinvenuto in uno dei ... iltempo.it scrive
«Lista stupri» nel bagno del liceo Giulio Cesare a Roma, sulla parete i nomi delle studentesse da violentare - Un elenco di nomi femminili tracciati con un pennarello rosso accanto alla scritta "Lista stupri". Da ilmattino.it
Roma, al Giulio Cesare la scritta choc «lista stupri» con nomi di ragazze. La preside: «Ottusi graffiti vandalici» - Nei bagni del liceo Giulio Cesare di Roma è comparso, tracciato con un pennarello rosso, un elenco di una decina di studentesse raggruppate sotto un’unica etichetta ... Segnala ilmessaggero.it