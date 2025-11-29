Rockin’1000, nata come idea virale per omaggiare i Foo Fighters, attraverso un concerto corale di 1000 musicisti reclutati con una call aperta, è diventata una community internazionale con oltre 100.000 membri e centinaia di milioni di visualizzazioni online. Oggi fa segnare un ulteriore balzo in avanti, grazie alla recente alleanza strategica con Rai Pubblicità. “La Rai ha iniziato ad interessarsi non soltanto al prodotto televisivo e sta ampliando il proprio ecosistema dedicato all’intrattenimento e all’innovazione, e in particolare alla musica. Punta sul marketing territoriale, sull’expertise marketing, integrando media, eventi e brand activation in un’offerta creativa e crossmediale”, queste le parole di Fabio Zaffagnini, ideatore e fondatore della startup. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rockin’ 1000 amplia il repertorio: collaborazione con la Rai e un evento allo Juventus Stadium